Sanlam affirme que l’achat de Saham lui a permis d'améliorer ses performances

L’assureur sud-africain Sanlam a déclaré cette semaine que l’acquisition de Saham Finance, basée au Maroc, l’année dernière, a amélioré les performances du groupe. C’est ce qu’indique jeudi le média sud-africain Independent Online (IOL).

Selon une réaction sur les quatre premiers mois de 2019, Sanlam a déclaré que l'accord marocain lui a permis d'atteindre une «croissance de 10% de la valeur des nouvelles affaires souscrites, une augmentation de 30% des entrées nettes de fonds et une augmentation de 9% du résultat net des services financiers».

La compagnie d'assurance marocaine Saham a été officiellement acquise par la société sud-africaine Sanlam le 11 octobre 2018. Sanlam a annoncé, le même jour, avoir «rempli toutes les conditions pour le rachat de 1,1 milliard de dollars d'actions qu'il ne possédait pas encore chez Saham Finances SA, au Maroc, après que les régulateurs eurent approuvé la transaction», rapportait Bloomberg.

Pour rappel, Sanlam est partenaire de Saham depuis février 2016 et détient 46,6% du capital de la société. Le géant sud-africain est coté à la Johannesburg Securities Exchange et constitue un groupe de services financiers panafricain de premier plan avec une capitalisation boursière de plus de 16 milliards de dollars américains.