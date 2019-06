Casa Arabe de Madrid accueille l’exposition «Les Marocains» de Leila Alaoui

Casa Arabe (Maison Arabe) accueille, du 7 juin au 22 septembre à Madrid, l’exposition «Les Marocains» de la photographe marocaine Leila Alaoui (1982-2016), qui regroupe une série de portraits photographiques grandeur nature réalisés par la défunte artiste dans plusieurs régions du Maroc.

Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu jeudi soir dans la capitale espagnole en présence d’un parterre de personnalités du monde de l’art et de la culture, se veut un hommage à la carrière de Leila Alaoui en tant qu’artiste mais aussi que personne engagée, plus de trois ans après sa disparition dans les attentats de Ouagadougou perpétrés en 15 janvier 2016.

La célèbre série photographique «Les Marocains» se dévoile au grand public à Madrid, dans le cadre de la 22e édition du Festival «Photo España» et en collaboration avec l’ambassade du Maroc en Espagne. Elle donne à voir une trentaine de portraits réalisés entre 2010 et 2014 à travers le Royaume et qui mettent en exergue la pluralité culturelle du Maroc ainsi que la forte dimension picturale des images de Leila Alaoui.

«Puisant dans mon propre héritage, j’ai séjourné au sein de diverses communautés et utilisé le filtre de ma position intime de Marocaine de naissance pour révéler, dans ces portraits, la subjectivité des personnes que j’ai photographiées», avait souligné Leila Alaoui à propos de cette exposition.

La présidente de la Fondation Leila Alaoui, Christine Alaoui, a souligné que cette exposition représente un projet sociologique et anthropologique, à travers lequel la défunte photographe voulait immortaliser toutes ces traditions marocaines qui disparaissaient.

Leila Alaoui a étudié la photographie à l’université de la ville de New-York. Son travail explorait la construction d’identité, les diversités culturelles et la migration dans l’espace méditerranéen.