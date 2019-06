France : Un individu dérobe l’argent destiné à la construction d’une mosquée

Profitant des festivités accompagnant la fin du ramadan, un homme s’est introduit dans la mosquée El-Ihsan, sise rue Maxime-Gorki dans la commune du Blanc-Mensil (nord-est de Paris) et a volé un coffre-fort contenant des dons de musulmans pour la construction d’une mosquée sous l’égide de l’Union des musulmans du Blanc-Mensil, dans la nuit de samedi à dimanche. La somme dérobée est estimée entre 10 000 et 12 000 euros. Le coffre-fort contient aussi une carte bleue et un chéquier, en plus de documents administratifs liés au projet d’une nouvelle mosquée.

«Nous sommes émus et en colère», soupire Mohammed Marecar, l’imam de la mosquée, qui dit s’être rendu compte du vol dimanche matin. Selon Le Parisien, une plainte a été déposée et une enquête est en cours, d’autant que les faits ont été accompagnés d’une entrée par effraction. «Entre 1 heure et 3 heures du matin, un homme cagoulé a escaladé la clôture du pavillon avant de briser une vitre, puis d’entrer dans le bâtiment et de voler le petit coffre-fort, qui n’était pas scellé au mur», explique en effet le journal français.

Une source proche du dossier confie au Parisien que l’individu «connaissait très bien les lieux», mais Mohammed Marecar considère plutôt que «c’est quelqu’un de l’extérieur». Quoi qu’il en soit, les interrogations persistent sur les raisons de garder autant d’argent liquide à la mosquée. Ce à quoi l’imam répond en expliquant qu’«habituellement, il n’y en a pas autant, car il est déposé chaque jour à la banque». «Mais le voleur avait préparé son coup en venant un week-end, quand les banques sont fermées», ajoute-t-il, cité par la même source.