Pollution plastique en Méditerranée : Le Maroc épinglé dans le rapport de WWF

L’ONG internationale World Wildlife Fund (WWF) a publié ce vendredi un rapport pour alerter sur les centaines de milliers de tonnes de déchets plastiques rejetés annuellement en mer Méditerranée par 22 pays.

Dans un rapport intitulé «Stoppons le torrent de plastique !», l’organisation non gouvernementale militant pour la protection de l’environnement dresse un tableau noir de la situation de la Méditerranée, à la veille de la journée mondiale de l’océan.

WWF, qui dénonce notamment près de 600 000 tonnes de plastique rejetées annuellement dans la mer Méditerranée, critique la mauvaise gestion des déchets en plastique de 22 pays, dont le Maroc. «Au total, 6,6 millions de tonnes de déchets plastiques sont mal gérées chaque année en Méditerranée, mais les taux de mauvaise gestion varient énormément d’un pays à l’autre», indique le WWF. Cela concerne les déchets qui ne sont pas collectés, qui sont illégalement enfouis ou ouvertement déversés, précise-t-on.

Si dans le bassin méditerranéen, l’Egypte représente près de la moitié de la quantité totale de déchets mal gérés, suivie de la Turquie, le Maroc ne fait pas mieux. Dans les différentes tonnes d’ordures en plastique, le Maroc contribue à hauteur de 1,9% du total de la production de plastique dans la région (27,81 millions de tonnes) et de 2,3% de déchets en plastique (près de 24 millions de tonnes).

Le Maroc épinglé notamment pour le recyclage et l’importation des déchets

De plus, les déchets en plastique subissant un traitement contrôlé et provenant du Maroc représentent 1,2% des 17,45 millions de tonnes produites. Le document ajoute qu’en Méditerranée, plus de 5% des déchets mal gérés proviennent du royaume, ce qui représente plus de 0,43 million de tonnes.

Outre le fait que le Maroc ne recycle que moins de 10% de ces déchets, WWF épingle aussi l’importation, par le royaume, des ordures, et notamment en plastique.

«De nombreux pays acceptant de plus gros volumes de déchets importés, tels que la Turquie et le Maroc, ont des problèmes de gestion efficace des déchets. En conséquence, ils sont mal équipés pour faire face à l’afflux soudain d’importations, ce qui signifie que les plastiques collectés et exportés pour être recyclés vers ces pays ont peut-être fini dans des incinérateurs ou même des décharges à ciel ouvert.» Rapport du WWF

Plus loin, l’ONG déplore que le Maroc, comme la Turquie et la Tunisie, ne dispose pas de taxe sur les déchets, contrairement à ses voisins méditerranéens, comme l’Italie, la France ou la Grèce.

Le rapport se félicite toutefois de l’adoption, par le Maroc, de la loi n°77-15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique. Un texte adopté par les deux Chambres du Parlement marocain en novembre 2015 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016.