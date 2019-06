Maroc : L'ONSSA communique (enfin) sur la menthe contaminée aux pesticides

Les services régionaux de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) annoncent, dans un communiqué, avoir procédé, «en collaboration avec les autorités locales», à la destruction des cultures de champs de menthe ayant été traitées par des pesticides non autorisés pour cette culture afin d’éviter sa commercialisation sur les marchés nationaux.

«Parallèlement, des PV d’infractions ont été dressés à l’encontre des contrevenants et ont été envoyés à la justice», ajoute la même source.

L’ONSSA précise que la surveillance et le contrôle sanitaire des cultures de menthe resteront maintenus au niveau de la production et de la distribution. «De même, les marchés de gros, les grandes et moyennes surfaces, ont été appelés à exiger les bulletins d’analyse conformes à la sécurité sanitaire de la menthe», souligne-t-elle.

Les services de l’ONSSA ont procédé au contrôle des exploitations de la menthe dans le cadre du contrôle sanitaire renforcé de la menthe. Ce plan est mis en œuvre dans les principales régions productrices de la menthe à savoir la région de Rabat-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Casablanca-Settat, Souss-Massa, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

Pour rappel, fin mai, deux correspondances de directions régionales de l’ONSSA ont révélé que des feuilles de menthe analysées présentait des «taux de non-conformité très élevés» au niveau national.