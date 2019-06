Saudi Airlines ouvre la première ligne directe Jeddah-Marrakech

La compagnie saoudienne, Saudi Airlines, vient d’ouvrir jeudi, la première ligne aérienne directe et régulière Jeddah-Marrakech.

Un avion Boeing (B787-9) Dreamiliner à son bord 274 passagers a atterri jeudi, à l’aéroport Marrakech-Menara annonçant par là l’ouverture officielle de cette ligne. Cette nouvelle ligne desservira Marrakech au départ de Jeddah (Arabie Saoudite) à raison de trois fréquences pas semaine (samedi, mardi et jeudi).

Une cérémonie a été organisée à l’occasion de ce vol inaugural en présence de l’Ambassadeur de l’Arabie saoudite à Rabat, Abdellah Ben Saâd Al Ghariri, et le directeur général de la compagnie saoudienne au Maroc, Mohammed Saâd Al Semrani, et le directeur général de l’aviation civile, Zakaria Belghazi, le président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid et des opérateurs du tourisme.

A rappeler que Saudi Airlines dessert des vols directs et réguliers à destination du Maroc, soit 19 vols hebdomadaires, en plus de vols supplémentaires dédiés aux pèlerins.