Italie : Un Marocain expulsé d'Italie pour avoir fait la propagande de Daech

Un Marocain de 20 ans a été condamné à un an et huit mois de prison pour avoir divulgué des informations relatives au groupe terroriste «Etat islamique» et en avoir fait la propagande, indique le journal italien La Repubblica.

Le tribunal de Turin a acquitté le jeune homme de l’accusation d’association de malfaiteurs à but terroriste. La peine a toutefois été mise en sursis, le jeune homme ayant été expulsé du territoire italien en avril dernier.

L’homme, dont la défense a été assurée par Wilmer Perga et Stefania Rullo, avait été arrêté en 2018 dans la ville de Fossano (province de Coni, nord), où il vivait avec sa mère.

Le 10 janvier, la procureure Manuela Pedrotta avait requis une peine de prison de deux ans. Le lendemain, le tribunal avait ordonné la libération du mis en cause, alors que les démarches administratives pour l’expulser d’Italie avaient déjà été entamées. Le jeune homme a quant à lui toujours nié ces accusations.