Le groupe d'amitié Brésil-Maroc fait son entrée au Sénat brésilien

Un groupe d’amitié parlementaire Brésil-Maroc, au sein duquel sont représentées différentes tendances politiques, a été installé, mercredi, au Sénat brésilien.

Lors de la première réunion de ce groupe, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc au Brésil, Nabil Adghoghi, la sénatrice Mara Gabrilli, du Parti social démocrate brésilien (PSDB), a été élue présidente, tandis que les sénateurs Antonio Anastasia (PSDB) et Carlos Viana (PSD, Parti social démocrate) ont été élus aux postes de premier et deuxième vice-président.

«L'installation du groupe parlementaire vise à renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines social, technologique, scientifique, environnemental, culturel, éducatif, économique et commercial», a indiqué la présidente de ce groupe, dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette rencontre.

«Il s’agit d’un outil important pour renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines en favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les organes législatifs entre les deux pays», a-t-elle encore dit.

A cette occasion, M. Adghoghi a déclaré que «le Maroc et le Brésil sont en phase de construire un partenariat global et multidimensionnel qui couvre tous les secteurs de coopération et compte de plus en plus d’acteurs».

M. Adghoghi a indiqué que Rabat et Brasília ont «le potentiel de construire une relation encore plus forte et plus productive, laquelle est naturellement renforcée par les liens entre les institutions législatives des deux pays».

Le diplomate marocain a également affirmé que grâce à l’engagement des organes législatifs brésiliens aux côtés de leurs homologues marocains, «nos deux pays vont promouvoir conjointement un partenariat novateur impliquant davantage de coordination diplomatique et multilatérale, davantage de partenariats et plus d'échanges».