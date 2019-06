Paris : 45 universités lancent l’Alliance U7, en prélude au 1er Sommet mondial U7 auquel participera le Maroc

Une Alliance internationale U7 regroupant plus de 45 universités de référence mondiale a été lancée, mercredi à Paris, dans le contexte de la présidence française du G7 et en amont du Sommet du G7 à Biarritz prévu fin août.

Cette alliance internationale unique des présidents d'université tiendra son premier sommet mondial à Paris les 9-10 Juillet 2019 à Sciences Po, sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron.

Au-delà des universités membres fondateurs de l’alliance U7 présentes à ce Sommet, 14 universités ont été également conviées à se joindre à ce sommet inaugural de l’U7, dont l'Université Mohammed VI Polytechnique, indique un communiqué de Sciences Po, parvenu à la MAP.

Des universités du Sénégal, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigéria, Ghana, Afrique du Sud, Australie, Inde, Corée du Sud, Singapour, Mexique, Argentine ont été également invitées à prendre part à ce Sommet.

Ce premier sommet se penchera sur cinq grands défis mondiaux: le rôle clé des universités dans un monde global, le climat et la transition énergétique, les inégalités et la responsabilité de l'enseignement supérieur dans la lutte contre la polarisation dans nos sociétés, l’impact de l'innovation technologique sur l’éducation et la recherche et l'engagement civique.

À l'issue de ce premier sommet, les membres fondateurs devraient convenir de se retrouver chaque année à l’occasion d’un sommet annuel afin d'imaginer un agenda commun et de créer un espace d’action pour leurs universités dans le paysage mondial.

L'Alliance U7 réunit, à ce jour, les présidents de plus de 45 institutions de référence mondiale. Elle a été lancée en présence notamment de la ministre française de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal. Ces 45 universités représentent plus de 2 millions d’étudiants dans le monde.