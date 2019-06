France : Les Marocains, troisième nationalité de migrants en centres de rétention en 2018 [Etude]

Triste palmarès pour la France : l’Hexagone est le pays européen qui a le plus recours à l’enfermement des migrants, indiquent six associations dans un rapport publié mardi 4 juin, relayé par Le Monde. Focalisée sur les centres et locaux de rétention administrative, l’étude a passé au crible 24 centres de rétention.

De leurs observations, il ressort que «l’année 2018 a été marquée par une utilisation importante de l’enfermement des personnes étrangères en centres de rétention administrative, y compris les plus vulnérables». Au total, l’an dernier, 45 851 personnes ont été placées en rétention (dont 26 614 en métropole), contre 46 800 en 2017. Les associations dénoncent ainsi un «usage quasi systématique de la rétention par de nombreuses préfectures».

«Le gouvernement a également décidé d’accroître très fortement la capacité de ces lieux de privation de liberté avec 480 places supplémentaires en métropole (de 1069 à 1549) par le moyen d’ouvertures de LRA, de réouvertures de CRA, d’extensions des centres déjà existants», fustigent la Cimade, l’Ordre de Malte, France Terre d’Asile, Assfam-Groupe SOS, Forum réfugiés-Cosi et Solidarité Mayotte.

Les Marocains, troisième nationalité la plus présente en CRA

Le rapport pointe également du doigt l’enfermement de personnes «malgré des attaches avec la France, un besoin de protection ou des risques manifestes en cas d’expulsion». Parmi les profils présentant de forts liens avec l’Hexagone, l’étude cite le cas des anciens mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, les conjoints de Français ou les parents d’enfants français, les anciens étudiants, les personnes ayant de nombreuses attaches familiales en France ou encore celles qui y résident depuis de nombreuses années.

«La perspective d’un éloignement du territoire français est particulièrement difficile à envisager pour ces personnes et le droit au respect de leur vie privée ou familiale en France est loin d’être toujours pris en compte par la législation ou les décisions administratives, voire celles des juridictions», s’inquiètent les associations. Les Marocains représentent 9,2% des principales nationalités recensées en centres de rétention administrative (CRA) métropolitains, soit 2 286 personnes, derrière les Albanais (9,8%, 2 451 personnes) et les Algériens (14,6%, 3 640 personnes). Les Marocains figurent aussi parmi les nationalités les plus concernées par les éloignements forcés, à hauteur de 1 161 en 2018, selon un rapport parlementaire, derrière les Algériens (1 525), les Roumains (1 909) et les Albanais (2 112).

De plus, si la rétention reste majoritairement masculine (93% d’hommes et 7% de femmes), les femmes victimes de la traite des êtres humains font face à un déficit de protection. «L’accompagnement juridique mis en œuvre pour ces femmes est rendu difficile par le caractère inadapté de la rétention, non propice à une prise en charge. Quand bien même elles manifesteraient leur volonté de sortir du réseau, leur situation administrative prévaut trop souvent sur leur statut de victimes», observent encore les associations.