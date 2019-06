Sri Lanka : Après les attentats de Pâques, trois ministres musulmans démissionnent

Depuis la série d’attentats terroristes revendiqués par Daech qui a fait 258 morts le 21 avril dernier au Sri Lanka, la communauté musulmane du pays est de plus en plus prise pour cible. Discours de haine, harcèlement ou même actes de violence directe, la pression se traduit en effet par un clivage qui se creuse et qui n’épargne ni la société civile, ni les représentants. En témoigne la démission, lundi, de trois ministres musulmans, taxés par le moine bouddhiste Athuraliye Ratana et parlementaire partisan du président Maithripala Sirisena, de «complices des jihadistes».

Selon l’AFP, neuf hauts responsables musulmans (ministres, gouverneurs…) au total ont été contraints de quitter leur poste. Lundi à l’appel de Athuraliye Ratana, qui a le soutien du clergé catholique, des milliers de personnes se sont rassemblées pour demander le départ des trois ministres, ce qui a été fait le jour même. Avant cela, le moine a commencé, samedi dernier, un «jeûne jusqu’à la mort» pour obtenir le départ des trois membres du gouvernement.

Les revendications de Ratana ont trouvé écho chez le moine extrémiste Galagoda-Atte Gnanasara, tout juste remis en liberté après une grâce présidentielle et accusé d’incitation à la haine contre la minorité musulmane. L’AFP rapporte que le responsable de l’Eglise catholique dans l’île, le cardinal Malcolm Ranjith, a également exprimé sa solidarité avec le mouvement.

Pour le porte-parole du gouvernement, Mangala Samaraweera, qui est aussi ministre des Finances, «le cardinal Malcolm Ranjith attise les flammes de la haine et du communautarisme». Dans un tweet où il a dénoncé cette attitude, il en appelle au Vatican en le mettant à témoin concernant ces déclarations, alors que des émeutes contre les musulmans du pays ont secoué plusieurs villes.