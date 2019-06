Hirak : Deux nouvelles condamnations à Al Hoceïma

Le tribunal de première instance à Al Hoceïma a récemment condamné Hassan Benchaib à une peine de deux ans et demi de prison ferme et à une amende pour des publications sur son compte Facebook. Arrêté le 25 mai à Aït Bouayach, le concerné est par ailleurs le frère de Bachir Benchaib, qui a été condamné à douze ans de prison ferme pour son implication dans les manifestations d’Aït Bouayach, survenues en 2012 à l’appel du Mouvement du 20 février et pour lesquelles Mohamed Jelloul, condamné à dix ans dans le cadre du procès du Hirak, a précédemment purgé une peine de cinq ans de réclusion.

Le Courrier du Rif rapporte ainsi que Hassan Benchaib est condamné pour avoir tenu des propos sur Facebook incitant à la «désobéissance contre l’unité territoriale», ainsi que la «participation à un manifestation non autorisée» ou encore des «insultes aux forces de sécurité». Alors que la prison centrale d’Al Hoceïma devait voir remis en liberté en ce mois de juin les derniers militants du Hirak détenus en son sein, Hassan Benchaib n’est pas le seul à avoir comparu au tribunal de la ville qui l’a condamné.

En effet, l’agence de presse espagnole EFE rapporte que la cour d’appel de la même ville a condamné à un an de prison ferme le militant Rachid Chabni pour «incitation à la désobéissance» par le biais de commentaires sur Facebook. Cette peine a ainsi réduit celle rendue à son encontre en première instance et qui était de trois ans. Dans ses publications incriminées, l’étudiant appelait à un rassemblement en se demandant, à la veille du rendez-vous, si cet acte de protestation pouvait se transformer en une «désobéissance civile» jusqu’à la libération de tous les détenus du Hirak du Rif.