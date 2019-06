Lions de l’Atlas : Achraf Hakimi prêt pour la CAN après sa fracture du métatarse

Le 30 mars, à l'occasion du match d'un match de la Bundesliga allemande entre le Borussia Dortmund et Wolfsburg, Achraf Hakimi s’était blessé à la 74e minute. Une fracture du métatarse qu’il endurera pendant des mois et qui mettra un terme à sa saison avec le club allemand.

Seulement, le Lion de l’Atlas, âgé de 20 ans, pourra finalement porter les couleurs du Maroc lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Un «coup de pouce opportun avant la Coupe d'Afrique des Nations 2019», écrit le média Goal.

«Avant le revers, Hakimi était impressionnant pour Dortmund et sa polyvalence en faisait une force dominante pour l'équipe de Lucien Favre, où il a fourni sept aides et deux buts dans toutes les compétitions», rappelle-t-il.

La semaine dernière, le sélectionneur national Hervé Renard a inclus le défenseur dans son effectif provisoire de 27 joueurs avant d’établir la liste finale pour la CAN 2019.

Ainsi, après avoir suivi un entraînement personnel à Madrid, Hakimi a exprimé sa volonté de se battre pour sa place dans cette liste finale comprenant seulement 23 places. «Très heureux de voir comment la reprise s'est passée. Prochaine étape, le défi de la sélection», a écrit Hakimi sur Instagram.

Le Maroc débutera la CAN avec un premier match contre la Namibie le 23 juin, avant d’enchaîner dans le cadre du Groupe D, avec des rencontres contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 28 juin et 1er juillet respectivement.

Avant de se rendre en Égypte pour le tournoi, les Lions de l’Atlas finaliseront leurs préparatifs avec des matchs amicaux contre la Gambie et la Zambie, respectivement programmés les 12 et 16 juin.