Allô Doc #29 : Les allergies de l'œil

Comme le nez ou encore la gorge, les yeux peuvent aussi être touchés par une allergie. On parle alors d’une conjonctivite allergique dans certains cas, qui peut toucher les petits comme les grands. «L’un des symptômes de l’allergie de l’œil est les démangeaisons alors que ses facteurs sont multiples», nous déclare le docteur Amine Haddad, médecin résidant au service d'ophtalmologie du CHU Ibn Rochd.

Il cite notamment «la présence d’allergènes dans l’air, la consommation de médicaments ou d’aliments provoquant cette allergie, le temps passé devant un écran, l’exposition aux rayons de soleil pour une langue période, le manque de sommeil et la présence de poussière dans l’air».

Selon le médecin, cette allergie conjonctivale, lorsqu’elle touche la conjonctive bulbaire et la conjonctive palpébrale de l’œil, plusieurs symptômes apparaissent, comme la rougeur, le larmoiement, la photophobie, la tuméfaction, la sécheresse oculaire ou même des cas de surinfections.

Déterminer les causes d’une allergie avant le traitement

Il rappelle que l’allergie peut être annuelle ou estivale. «Certains ne sont touchés que durant le mois du printemps», note-t-il avant d’insister sur la nécessité de consulter un ophtalmologue, «seul habilité à définir le type d’allergie et le traitement adéquat». Il note aussi que le traitement peut être sous forme de collyres.

«Les personnes atteintes de cette allergie doivent éviter d’utiliser des lentilles de contact et doivent les remplacer par les lunettes bien nettoyées de façon régulière. Quant aux filles utilisant du maquillage, elles doivent éviter au maximum de l’appliquer aux yeux.» Amine Haddad

Le praticien suggère, en cas d’allergie, de recourir à des compresses imbibées dans de l’eau froide. Rappelant qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il affirme que le début du traitement commence déjà par déterminer les causes d’une allergie.

Il conseille aussi d’utiliser des lunettes de protection devant les ordinateurs et les télévisions et d’utiliser des lunettes en cas d’exposition aux rayons du soleil. «Il faut aussi bien se reposer et éviter les aliments et les médicaments responsables d’allergies», ajoute-t-il. Et de souligner que «ces allergies ne doivent pas être prises à la légère car elles peuvent donner des surinfections et des complications pouvant affecter la vue».