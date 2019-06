Maroc : Une mission gouvernementale pour trouver des partenaires aux écoles britanniques en juillet

Après la signature d'un accord avec le Maroc, des écoles privées et internationales britanniques ouvriront des campus dans le royaume, rapporte ce lundi le média Chronicle.

En visite au Maroc la semaine dernière, le ministre britannique au Commerce international, Liam Fox a annoncé que les Marocains auront accès à l’éducation britannique. Les écoles britanniques vont «fournir un certain nombre de bourses aux élèves issus de familles à faible revenu, et on espère que cela permettra d’augmenter les possibilités d'apprendre la langue anglaise», a écrit le même journal.

En juillet, une mission commerciale du ministère du Commerce international se rendra au Maroc pour trouver des partenaires pour les écoles britanniques, afin de lancer des campus universitaires.

«Notre engagement en faveur de l’éducation est clair. Plus tôt cette année, le gouvernement a lancé sa stratégie d’éducation internationale pour aider les entreprises britanniques à développer des partenariats solides à l’international», a déclaré Liam Fox depuis le Maroc.

Dans le royaume, il a rencontré plusieurs responsables, dont la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mounia Boucetta et le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.