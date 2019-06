Etats-Unis : Le Marocain Khalil Amin reçoit le Global Energy award

Le chercheur marocain Khalil Amin a reçu le prix «Global Energy» pour l’année 2019 pour sa «contribution au développement de technologies offrant de nouvelles opportunités de développement énergétique», a rapporté la semaine dernière Free News. Khalil Amin partage ce prix avec le professeur danois Frede Blaabjerg, qui a été primé dans la catégorie «Énergie alternative».

Le Marocain Khalil Amin est l'un des chercheurs les plus cités au monde dans les publications sur les batteries. Le chercheur dirige le groupe de développement technologique du département de stockage d'énergie électrochimique au sein de la division de chimie et d'ingénierie au Laboratoire national d'Argonne à Chicago. Il a participé «à la création de nouvelles cathodes et anodes pour les batteries lithium-ion, au développement de systèmes à électrolyte liquide-polymère, ainsi que des batteries lithium-oxygène, lithium-soufre, sodium-ion», poursuit le média américain.

Khalil Amin a inventé la cathode NMC, qui est maintenant utilisée dans l'électrotechnique domestique et les véhicules électriques.

Selon le Laboratoire national d'Argonne, Khalil Amin a obtenu un doctorat en science des matériaux de l'Université de Bordeaux (France) en 1989. Il a rejoint le laboratoire américain dans les années 1990 après avoir dirigé plusieurs projets de recherche dans plusieurs organisations, dont la compagnie japonaise de batterie de stockage, l'Institut national de recherche d'Osaka et l'Université de Kyoto.

Le chercheur marocain a reçu plusieurs prix internationaux dans le passé, notamment le prix du laboratoire fédéral américain pour l’excellence dans le transfert de technologie, le prix de l’agence japonaise pour la science et la technologie et le prix de la société japonaise pour la promotion de la science.