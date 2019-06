Maroc : Le premier parti de l'opposition de plus en plus menacé d’implosion

Le Tracteur est en panne. La crise dans laquelle il s’enfonce depuis plusieurs mois ne fait que s’intensifier. Dimanche, les opposants au secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) ont organisé une conférence de presse pour tirer à boulets rouges sur Hakim Benchamach.



Intervenant devant des journalistes et des membres de son parti, le ténor du PAM, Abdellatif Ouahbi a annoncé que ce courant va saisir la justice pour faire appel aux décisions prises par le secrétaire général du Tracteur ces derniers mois. Il a ajouté que ces mesures sont «invalides et manquent de légitimité».

Les détracteurs de Benchamach ont également annoncé qu’ils comptent à nouveau soumettre à Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil national, une demande pour l’organisation d’une session extraordinaire de cette instance.

Abdellatif Ouahbi a même critiqué Ilyas El Omari, ancien secrétaire général du Tracteur, révélant qu’il interviendrait pour le compte de Hakim Benchamach. Il a ajouté que le président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et ancien numéro 1 du PAM, «appelle des membres pour les menacer, demande à certains de publier des communiqués et à d’autres de rester neutres».

«Si El Omari cherche un rôle au sein du parti, il n’a qu’à rejoindre le conseil des ex-secrétaires généraux», déclare l’avocat PAMiste, menaçant au passage de révéler d'autres détails sur cette implication présumée d’Ilyas El Omari.