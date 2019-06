Lyon : Le poseur de bombe voulait que l’extrême droite «mène la France vers la guerre»

Auteur présumé de l’attentat au colis piégé qui a fait 13 blessés, le 24 mai dernier à Lyon, Mohamed Hichem M. en dit plus sur ses motivations. Après un long mutisme puis un passage aux aveux en reconnaissant avoir prêté allégeance à Daech, confectionné et posé l’engin explosif, le mis en examen a indiqué que son but «n’était pas de tuer mais de semer la peur», selon des révélations de BFM TV.

Le jeune algérien a avancé avoir laissé «volontairement» des indices aux enquêteurs pour le retrouver, dans l’idée de «radicaliser» ses futurs codétenus en prison, rêvant ainsi de «monter une armée» à partir du milieu carcéral. Le suspect n’aurait pas choisi non plus sa date de passage à l’acte fortuitement, d’autant plus qu’il a expliqué avoir prévu cela deux jours avant les élections européennes du 26 mai «dans le but de faire monter le vote de l’extrême droite». Pour lui, le Rassemblement national (ex-FN) serait «le seul parti capable d’emmener un jour la France en guerre, et notamment contre l’Islam, ce qui affaiblirait de fait le pays».

BFM TV rapporte également que le terroriste se dit «obligé» de mener le jihad en France, en réponse aux bombardements de la coalition internationale en Syrie.