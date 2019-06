Le Maroc vainqueur de la CAN... des quartiers en France

La Coupe d’Afrique des Nations des quartiers, organisée à Créteil, en France, s’est terminée dimanche en apothéose, avec la victoire du Maroc contre la Tunisie.

Ainsi, l’équipe marocaine s’est imposée (9-4) contre ses voisins tunisiens, devant quelque 4 000 spectateurs, rapporte Le Parisien.

«C’est parti de temps en temps dans tous les sens, notamment lors du 1er but du Maroc inscrit après seulement 2 minutes. Comme depuis le début de la compétition, les supporteurs ont envahi le terrain avant de rejoindre leur place», raconte le journal.

Ce grand tournoi du «vivre ensemble» sur le modèle de la véritable CAN 2019 (en Egypte du 21 juin au 19 juillet), créé par le Franco-sénégalais Moussa Sow, a permis de récolter 12 000 euros (avant le match) pour construire «le puits du tournoi» au Mali.

Pour Ilias, 21 ans, établi à Vigneux- sur-Seine (Essonne) et d’origine marocaine, «ce n’est que du plaisir». «C’est l’union des quartiers de Créteil et même au-delà. Ce soir (dimanche), demain et les jours suivants, on sera tous ensemble pour boire un coup et fêter cela», ajoute-t-il.