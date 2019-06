EST-WAC : Le PAM demande une réunion urgente de la commission des Secteurs sociaux

Saïd Naciri, président du WAC et député du PAM / DR

Après le PJD, au tour du PAM de porter un intérêt particulier au scandale de la finale de la Ligue des Champions d’Afrique. Les députés du Tracteur demandent la programmation d’une réunion urgente de la Commission des Secteurs sociaux à la Chambre des représentants.

Ils espèrent des explications du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, du président de la FRMF, Faouzi Lakjaa, et du président du WAC, Saïd Naciri, au sujet du déroulé du match du 30 mai ayant opposé le Wydad Casablanca et l’Espérance de Tunis, indique le député Mohamed Touimi Benjelloun dans une déclaration au site d’actualité de son parti.

Il faut rappeler que le président des Rouges, Saïd Naciri, est également député du PAM.

Samedi, le PJD a adressé une question orale urgente au ministre de la Jeunesse et des Sports sur le même sujet.