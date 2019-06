Festival Gnaoua : Fusion de Maâlem Hamid El Kasri et Susheela Raman le 22 juin

La fusion entre la chanteuse britannique d’origine tamoule Susheela Raman et le Maâlem Hamid El Kasri promet d'être inédite. / Ph. DR

Samedi 22 juin, la 22e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira invitera le public au voyage avec une fusion inédite entre la chanteuse britannique d’origine tamoule Susheela Raman et le Maâlem Hamid El Kasri, sur la scène Moulay Hassan, à partir de 23h40.

Deux artistes à l’audace musicale reconnue, deux voix exceptionnelles et deux univers empreints de spiritualité, indique un communiqué des organisateurs.

La voix envoûtante de Susheela Raman, qui explore les genres à travers les continents, croisera le talent charismatique de Maâlem Hamid El Kasri, pour se parler, fusionner et nous enchanter, poursuit-on de même source.

Chanteuse et compositrice, Susheela Raman est native de Londres, de parents tamouls. Elle a grandi en Australie où ses parents ont entretenu ses liens avec l'Inde en lui faisant étudier la musique carnatique (chant classique du sud de l’Inde). Adolescente, elle s'est plongée dans la soul, le blues et le rock avant d’aller explorer une tradition différente de la musique indienne. Avec plus de 7 albums à son actif, Susheela propose un univers musical qui se décline en un groove ethno-pop souvent rock'n roll, note le communiqué.

Face au charisme, l’expérience et à la voix singulière du Maâlem Hamid El Kasri, cette fusion saura apporter une belle dimension pour une rencontre musicale envoûtante, promettent les organisateurs de la 22e édition du festival, placée cette année sous le thème du voyage.