Allô Doc #27 : Le chalazion, ses complications et ses traitements

Appelé hordéole interne ou «ch3ira» qui veut littéralement dire «graine d’orge», le chalazion est une inflammation non infectieuse qui apparait généralement dans l’épaisseur de la paupière de l’œil. Il se caractérise aussi par la présence d’une boule, provoquant l’inflammation de la paupière.

«Le chalazion peut atteindre un seul œil comme il peut atteindre deux à la fois et peut aussi affecter la paupière supérieure comme la paupière inférieure», nous déclare le docteur Amine Haddad, médecin résidant au service d'ophtalmologie du CHU Ibn Rochd qui insiste sur la nécessité de consulter un médecin ophtalmologue dès l’apparition des premiers symptôme, pour éviter toute complication.

Pour connaître les raisons de l’apparition de ces kystes sur les paupières et leur infection, notre médecin nous explique que la paupière est formée par plusieurs couches de la peau qui masquent le muscle orbiculaire. «Il y a aussi des glandes au niveau de la paupière qui aident à la formation des larmes, dont les glandes de Meibomius», détaille-t-il. Ainsi, tout blocage au niveau des orifices d’excrétion de ces glandes peut provoquer un chalazion.

«Le gonflement de la paupière intervient subitement. Au début indolore, il finit par être accompagné d’une infection et d’une rougeur au niveau de l’œil. Des fois, la paupière tombe aussi, entravant la vue.» Amine Haddad

Veiller à la propreté de ses mains, de ses lunettes et de ses lentilles

Pour notre praticien, l’ophtalmologue est le seul habilité à confirmer à une personne s’il s’agit d’un gonflement dû au chalazion ou encore autre chose. Car «un gonflement peut être dû à une tumeur ou un cancer», met-il en garde.

Le médecin déconseille de «toucher à sa paupière avec ses doigts pour ne pas la vider de son contenu et pour ne pas provoquer des infections et irritation à l’œil». «Il faut aussi utiliser des compresses stériles au niveau de l’œil avec de l’eau tiède et procéder à un massage du haut vers le bas en cas de chalazion au niveau de la paupière supérieur et l’inverse en cas d’atteinte de la paupière inférieure», poursuit-il. Une opération de dix minutes qui peut être répétée jusqu’à quatre fois par jour.

Rappelant que le traitement (de 10 à 15 jours) peut comprendre un collyre ou une pommade anti-inflammatoires. Dr. Amine Haddad n’écarte pas une intervention chirurgicale : «La chirurgie n’est pas compliquée, elle se déroule sous anesthésie locale.»

Pour prévenir ce type d’inflammation, le médecin conseille quelques précautions hygiéniques simples à observer. «Il faut toujours se laver les mains avant de toucher nos yeux. Les personnes portant des lunettes doivent les nettoyer très régulièrement, ceux portant des lentilles doivent vérifier que leurs boitiers sont toujours propres», recommande-t-il. «Quant aux filles portant du maquillage, il faut le mettre à l’extérieur de l’œil et préférer des produits recommandés par les médecins ou les pharmaciens», conclut le praticien.