Soread 2M reçoit un avertissement pour l’émission Masterchef Maroc

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a décidé d'adresser un avertissement à la société Soread-2M, éditrice du service télévisuel 2M.

La deuxième chaîne nationale a «enfreint les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives au parrainage et à la publicité clandestine», suite à la diffusion, le 19 mars 2019, de l'émission Masterchef Maroc, contenant la présentation sonore et visuelle du nom d'une entité commerciale et de l'un de ses services, en utilisant des termes de nature promotionnelle et argumentaire.

Dans un communiqué publié vendredi, le CSCA ajoute que l'émission a également inclus un commentaire de l'un des membres du jury au sujet du complexe résidentiel dans lequel s'est déroulée ladite édition de l'émission par l'utilisation de termes tels que «un endroit exceptionnel», «un complexe résidentiel contenant un terrain de football, la plage, du golf, et beaucoup d'activités», en plus des commentaires de l'une des concurrentes sur le même sujet.

Par ailleurs, le CSCA a précisé que cette même édition de l'émission a reçu un groupe d'invités, dont le directeur du complexe résidentiel précité, qui est intervenu à la demande d'un membre du jury pour présenter cette marque.

Cette décision intervient après avoir adressé, le 18 avril, une demande d'explication à la société Soread-2M eu égard aux observations relevées, auxquelles la société a répondu le 3 mai.

En outre, le CSCA a également ordonné la notification de la décision à la société Soread-2M, ainsi que sa publication au Bulletin Officiel, a fait savoir le communiqué.

Cette décision procède également de plusieurs dispositions légales et réglementaires, dont l'article 2 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, ainsi que les articles 50.1, 50.2 et 51.1 du cahier des charges de Soread-2M, conclut le communiqué.