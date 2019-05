Maroc : Plus de 441 000 candidats aux examens du baccalauréat

Un total de 441 065 candidats passera les examens du baccalauréat au titre de la session de juin 2019, soit une hausse de 0,3% par rapport à l'année précédente, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le nombre de candidats scolarisés a atteint 332 298, alors que le nombre de candidats libres s'élève à 108 767, soit 25% de l'effectif global des candidats, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les candidates représentent 48%.

Par pôles de branches, les candidats se répartissant entre le pôle des branches scientifiques et techniques a atteint 244 776, soit 64%, et les filières littéraires et originelles (187 383), alors que le nombre des candidats dans les filières internationales (option français et anglais) est passé à 24 979, contre 18 326 l'année écoulée, soit une hausse de 36%.

Le nombre des candidats au baccalauréat professionnel a presque quadruplé par rapport à la session de 2018, pour se chiffrer à 8 178, contre 2 115.

Parmi les nouveautés de cette session, qui se déroulera du 11 au 14 juin, figure la première promotion de candidats libres à passer l’examen nationale normalisé du baccalauréat professionnel, dont le nombre s'élève à 729 candidats.

Le nombre de candidats en situation de handicap qui bénéficieront des procédures d'adaptation des examens a dépassé les 400, contre 242 l'année précédente, soit une hausse de 65%. Cette session connaîtra la généralisation des procédures d'adaptation des examens dans 13 filières, contre neuf l'année écoulée.

Les résultats de la session ordinaire des examens du baccalauréat seront annoncés le 26 juin, alors que la session de rattrapage se tiendra les 4, 5, 6 et 8 juillet 2019, avec affichage des résultats le 13 du même mois. L'examen régional normalisé de la première année du baccalauréat et l’examen régional pour les candidats libres se déroulera les 8 et 10 juin.