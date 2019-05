Festival Gnaoua d’Essaouira : Le collectif malien Tinariwen se produira vendredi 21 juin

La 22e édition du Festival Gnaoua musiques du monde d’Essaouira, qui se tient du 20 au 22 juin, accueillera vendredi 21 juin à 20h40, sur la scène Moulay Hassan, le collectif Tinariwen. «Bien plus qu’un groupe classique, il est devenu un véritable mouvement culturel, originaire de l’Adrar des Ifoghas, un massif saharien situé entre le nord du Mali et le sud algérien», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Tinariwen est le fruit de la rencontre de trois touaregs : Ibrahim Ag Alhabib, Hassan Touhami et Inteyeden Ag Ableline, dans le désert de Tamanrasset, au Mali. Le groupe est né en 1982, en plein exil du peuple touareg. «Le groupe (…) s’est tout d’abord produit dans cette période d’exil. Il évolue par la suite vers une formation complète, et se fait accompagner par des choristes féminines pour mieux mettre en valeur la musicalité du groupe, en la rattachant à celle des campements», poursuit le communiqué.

Leur musique est un mélange de blues, de rock et de musique traditionnelle touareg. En 2014, le groupe a sorti l’album «Emmaar» qui compte la collaboration de guitaristes comme Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers) et Matt Sweeney (Chavez, Zwan). En 2017, le collectif a sorti un 8ème album intitulé «Elwan». «Ce dernier est un hommage aux montagnes sahariennes dans lesquelles les membres de Tinariwen ont grandi et qui se retrouvent depuis cinq années transformées en zone de conflit», conclut la même source.