Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse : Le journaliste marocain Youssef Ziraoui primé

Le 30 mai, la délégation de l'Union européenne au Liban a tenu pour la 14e fois la cérémonie de remise du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse aux jardins du palais Sursock à Beyrouth. Un prix qui a récompensé cette année deux journalistes syriens et un journaliste marocain dans les trois catégories, indique un communiqué de la délégation de l’UA au Maroc parvenu à Yabiladi.

«Ce prix est l'événement phare annuel de la liberté de la presse au Liban et l'un des prix de journalisme les plus prestigieux dans les régions MENA et du Golfe», précise-t-on de même source.

Ainsi, dans la catégorie reportage audiovisuel, le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse 2019 a récompensé le journaliste marocain Youssef Ziraoui. Son reportage, intitulé «Bouchra : une femme» a été diffusé sur Jawjab TV le 8 mars 2019. Il décrit une conductrice de bus courageuse et les défis auxquels elle est confrontée quotidiennement, poursuit le communiqué. Ce reportage est co-produit par Younes Lazrak qui était présent à la remise des prix.

L’écrivain syrien et expert en dialogue interreligieux Roger Asfar a été primé dans la catégorie pièce d’opinion pour son article intitulé «Le capitaine Majed ou le père commandant» publié dans le journal Al-Hayat le 14 mai 2018. Pour sa part, le Syrien Ali Al-Ibrahim a été primé dans la catégorie d'articles d'investigation pour son rapport intitulé «Forger la mort : le régime syrien dissimule ses crimes de guerre», publié dans VICE Arabia le 9 décembre 2018.

Ce prix reconnaît le travail de journalistes de la région MENA et des pays du Golfe dans trois catégories. Organisé chaque année depuis 2006, le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse honore la mémoire du journaliste libanais Samir Kassir, assassiné le 2 juin 2005 à Beyrouth. Le prix est financé par l'Union européenne.