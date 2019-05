Insolite : «Esclave, negro, moro, illégal,...» inscrit sur les maillots des joueurs d’Alma

Pour lutter contre le racisme et la discrimination, Alma de África, une équipe de football de troisième division andalouse de la province de Cadix, a fait appel dimanche dernier au concept de retournement du stigmate.

Etant composée de migrants de 12 nationalités différentes (il y en avait 15 à un moment donné), les cinq Espagnols d’Alma de África sont affectueusement surnommés par leurs coéquipiers «les étrangers», rapporte El Pais.

Au cours de la saison, les joueurs d'Alma de Africa ont été constamment soumis à des insultes racistes. En réponse, les noms sur leurs maillots ont été changés pour le dernier match de la saison pour mettre en avant des noms sous lesquels ils ont été appelés lors de leurs matchs contre d’autres équipes dans la province, rapporte Murcia Today.

De ce fait, «au lieu d’Omar, Bassirou, Eric, Abdoulaye, Osaivbie, Ivan, Issa Abdou, Mourtalla, Abdelmounim, Modou et Mohamed» affichés sur les maillots, l’équipe comprenait «Mono (singe), Gorille, Esclave, Illégal, Immigrant, Ordure et Nègre parmi de nombreuses autres» insultes.

«L’objectif était de montrer à tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une équipe de délinquants et de criminels, mais de personnes qui ne font de mal à personne», déclare Ecric Josué Amang. «Nous voulons que les gens nous respectent. Nous vivons au 21 siècle et je ne comprends pas comment ces insultes sont encore utilisées», regrette-t-il.

Le média souligne que la saison a été difficile pour Alma de África bien que l’objectif de sa création est de «promouvoir une approche véritablement multinationale et multiculturelle dans le football et dans ce pays de migration en utilisant le sport et le plaisir pour promouvoir un monde sans frontières».