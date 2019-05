Royaume-Uni : La police préoccupée par la disparition d’un Marocain

La police du Grand Manchester a demandé hier aux citoyens de l’informer s’ils aperçoivent un Marocain recherché, les invitant à ne pas l’approcher.

Selon les médias britanniques locaux Manchester Evening News et Oldham Evening Chronicale, Reda Jermouni, 23 ans, a été vu pour la dernière fois aux alentours de 14h30, samedi 25 mai 2019 à l’hôpital Salford Royal.

«Reda est un Marocain, mesurant environ 5 pieds et demi de hauteur, avec des cheveux noirs bouclés. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait une casquette verte, une veste noire avec un sweat à capuche vert, un bas noir et des baskets noires», indique la police britannique.

Celle-ci conseille au public de ne pas approcher cet homme et de contacter immédiatement la police du Grand Manchester. «Les officiers sont de plus en plus inquiets pour Reda et veulent s’assurer qu’il est en sécurité et en bonne santé», conclut l’alerte.