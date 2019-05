Matteo Salvini remercie les autorités marocaines pour l'arrestation d'un mafieux italien

L’arrestation, par le Maroc, d’un ressortissant italien soupçonné de diriger un des réseaux de la mafia italienne «la Camorra» a été bien accueillie par le vice-président du Conseil italien des ministres et ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini.

Hier, il a rappelé les «douze arrestations pour la mafia à Enna et à Palerme» en Italie, ne manquant pas de préciser qu’au Maroc, «un dangereux fugitif du clan Polverino s'est retrouvé menotté». Se félicitant que ce «nettoyage continue», Matteo Salvini a remercié les autorités marocaines. «Merci aux forces de l'ordre, aux enquêteurs, aux autorités de Rabat. Pas de trêve pour les criminels», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

