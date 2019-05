Maroc : MFM Radio sanctionnée par la HACA suite à son émission «Bissmillah Ouraqqik»

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), organe de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a décidé de suspendre la diffusion, durant une semaine, par la radio privée MFM de l’émission «Bissmillah Ouraqqik». Consultée par Yabiladi ce vendredi, cette décision intervient pour «non-respect par la société MFM Radio TV, des dispositions légales et règlementaires en vigueur».

Le CSCA a aussi ordonné à la radio de diffuser un «communiqué de presse, pendant la période la sanction précitée, fixée à une semaine, à compter de la date de notification et ce, à l’heure habituelle du débat de la diffusion» de ladite émission.

Le gendarme de l’audiovisuelle a en effet jugé recevable une plainte déposée par la Fédération marocaine des droits du consommateur, concernant une émission de la radio marocaine où l’intervenant se présente en tant que spécialiste en «phytothérapie et en traitement des maladies liés à la sorcellerie et le mauvais œil». Pour le CSCA, ce spécialiste a commencé à «diagnostiquer certaines situations en se basant sur les appels téléphoniques et les messages des auditeurs et a proposer des solutions thérapeutiques sous forme de recettes composées d’herbes et d’eau de la Roqya».

Dans sa plainte déposée auprès de la HACA, la Fédération marocaine des droits du consommateur a dénoncé le fait que «certaines émissions de services radiophoniques privés font les louanges du charlatanisme», reprochant à l’émission de MFM d’«exploiter l’ignorance et la faiblesse de certains consommateurs, ce qui pourrait porter préjudice à leurs intérêts pécuniaires et la sécurité de leur santé».