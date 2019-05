Espagne : Décès d’un policier lors d’une opération antidrogue visant des Franco-marocains

Un policier espagnol a été tué, jeudi à Los Barrios (province de Cadix), lors d’une course poursuite pour rattraper une voiture immatriculée en France et transportant du haschisch. Il s’agit de Fermín Cabezas González, marié et père d’un enfant de 10 ans, tué en poursuivant le véhicule à bord d’une moto qui aurait été heurtée par un camion, dans une région qui constitue le point d’entrée de 40% des drogues introduites en contrebande en Espagne.

Depuis ces derniers mois, la police est en alerte puisque le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, s’est engagé à ce que le sud du pays ne soit plus une plaque tournante des stupéfiants. Cité par l’AFP, un porte-parole de la police de la Garde civile dont Fermín Cabezas González a fait partie affirme que l’opération s’est soldée par l’arrestation de deux citoyens français d’origine marocaine, sans ajouter de commentaire ni sur les circonstances de la mort de son collègue ni l’évolution de l’enquête.

L’AFP rappelle qu’en Andalousie où le taux de chômage est élevé, le haschisch est la source principale de revenu des jeunes engagés dans des activités de trafic. A Cadix, des cargaisons de drogue ont précédemment été débarquées sur les plages en plein jour et les policiers intervenus attaqués physiquement.

En février dernier, une vingtaine d’individus ont pris d’assaut un hôpital de La Linea de la Concepción, dans une tentative de libérer un présumé trafiquant de drogue, blessé dans un accident de moto alors qu’il tentait d’échapper à son arrestation.