Maroc : De nouvelles missions pour le théâtre national Mohammed V

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé le projet de loi n° 23.19 modifiant et complétant la loi n° 51.15 portant réorganisation du théâtre national Mohammed V.

Présenté par le ministre de la Culture et de la Communication, ledit projet de loi vise à apporter des amendements de fond et de forme à la loi susmentionnée, à travers la suppression d'un ensemble de termes relatifs au caractère national, ainsi que des modifications en relation avec les tâches et fonctions assignées au théâtre, a expliqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.

Dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil, Mustapha El Khalfi a cité plusieurs nouvelles missions, dont la production d'œuvres théâtrales ou la contribution à leur production, la promotion de la recherche et de la créativité dans le domaine du théâtre et des arts de la présentation, la contribution à la promotion de différentes expressions artistiques dans le domaine du théâtre et des arts de la présentation, ainsi qu'à la formation artistique et technique du théâtre.

Le théâtre Mohammed V devra participer, dans le cadre des tâches qui lui sont assignées, à l'animation des espaces dédiés aux présentations théâtrales et à l'établissement de partenariats avec des institutions œuvrant dans le domaine du théâtre et des arts de la présentation.

Selon le ministre, le projet de loi vise à réviser la composition du conseil d'administration du théâtre en portant le nombre de ses membres à 19 au lieu de 17.