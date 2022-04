Allô Doc #25 : Les protéines en poudre et la musculation

Voilà un duo d’inséparables. Lorsqu’une personne pratique de la musculation, ses besoins en protéines, considérées comme un élément essentiel pour bâtir ses muscles, deviennent deux fois supérieurs à la normale. Ainsi, un shake de protéine ou une collation riche en ces acides aminés, ne peut qu’aider une personne pratiquant ce sport à réaliser ses objectifs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes font appel à la protéine en poudre.

«La question qui se pose souvent est : ces protéines en poudre sont-elles dangereuses pour le corps ? Mais il faut d’abord savoir qu’il faut prendre soin de son régime alimentaire», nous déclare le docteur Amine Mamoun Boutaleb, médecin résident au service de cardiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca, qui pratique aussi la musculation.

«Ce régime alimentaire doit être équilibré, avec quatre à cinq repas par jour, contenant des protéines, des fibres, des légumes, des fruits ainsi que des hydrates de carbone (glucides, ndlr)», ajoute-t-il.

Un complément alimentaire à consommer avec modération

Pour les protéines en poudre, le praticien nous indique qu’il s’agit de «produits manufacturés à partir d’autres produits chimiques ou naturels, comme le soja, qui peuvent être utilisés pour compléter son alimentation». «En général, il faut consommer deux grammes par kilo par jour. Cela veut dire qu’une personne de 80kg peut consommer jusqu’à 160 grammes de protéine par jour au maximum», nous explique-t-il.

«Les protéines en poudre peuvent être consommées une demi-heure avant l’exercice et une demi-heure après l’effort physique, sans oublier qu’il ne s’agit que de compléments alimentaires. On doit se focaliser sur notre alimentation saine et équilibrée.» Amine Mamoun Boutaleb

Le médecin met toutefois en garde dans certains cas. «Les personnes souffrant d’atteinte hépatique ou rénale doivent éviter les protéines en poudre et consulter un médecin avant de faire appel» à ces protéines, fait-il savoir.

Quant au sport, le cardiologue suggère «cinq séances par semaine», rappelant qu’il faut «laisser notre corps se reposer deux fois par semaine». «Une personne peut faire du sport entre une heure et une heure et demie maximum par jour pour ne pas s’épuiser et boire une quantité d’eau entre 2 et 2,5 litres par jour, pour rester hydraté et évacuer les toxines de son corps», conclut-il.