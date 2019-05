Italie : Une Marocaine victime de violence aggravée par la haine raciale

Un couple d’Italiens âgés de 54 et 59 ans comparaissent devant le tribunal de Turin pour «actes de persécution aggravés par la haine raciale», indique l’édition régionale du journal italien La Repubblica. Ils sont accusés d’avoir proféré des insultes et des menaces de mort à l’égard de leurs voisins : une ressortissante marocaine de 37 ans et son fils de 6 ans.

Les menaces et agressions présumées auraient eu lieu entre octobre 2017 et décembre 2018, dans un immeuble en copropriété dans le quartier de Mirafiori. La Marocaine, intimidée et inquiète de l’attitude de plus en plus menaçante de ses voisins, avait décidé de porter plainte.

«Des désaccords sont apparus et nous avons élevé le ton, mais nous ne sommes pas racistes», a défendu le couple, qui a négocié une peine de six mois de prison et devra payer une amende de 1 500 euros. «Mes clients n’ont voulu offenser personne. C’est une vilaine affaire de voisinage et ils ont élevé le ton de façon excessive», a déclaré Me Antonio Testa, défenseur du couple.

«Nous espérons que les insultes et les menaces ne se reproduiront plus, car cette mère de famille et son enfant ont eu très peur», a quant à elle déclaré l’avocate de la partie civile, Monica Sasso.