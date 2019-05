Embargo autour du rapport sur l'OCP : Jettou évoque la concurrence du marché

Après n’avoir publié, sur son site, qu’une synthèse son rapport sur les activités de l’Office chérifien des phosphates (OCP), c’est le président de la Cour des comptes, qui a pris cette semaine le relai pour défendre cette décision.

Devant la Commission du contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants, Driss Jettou a expliqué qu’il est «impossible de publier le rapport sur les activités de l’OCP dans son intégralité», rapporte le média Al Araby. Pour l’ancien premier ministre, le document comporte des «détails qui peuvent être exploités par les concurrents du royaume sur le marché des phosphates».

Mardi, la présentation de Driss Jettou devant les députés a mis en avant la synthèse de la mission de contrôle de la gestion au sein de l’OCP, particulièrement les activités dans les sites de Khouribga et de Gantour, rapporte l’agence MAP.

Dans son rapport, publié en mars dernier, la Cour des Comptes avait notamment fait le point sur le processus de planification de l’activité minière à moyen et long termes de l’OCP. Les sages de Driss Jattou ont aussi émis des recommandations et des propositions en rapport avec l’amélioration de l’activité minière de l’office et le développement du système de programmation de la production, en le complétant par la mise en place de procédures standardisées et formalisées.