A Ottawa, Mohammed Ouzzine donne des leçons de morale à Facebook

Du 27 au 29 mai à la Chambre des communes du Parlement canadien à Ottawa, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (ETHI), a convoqué le réseau social Facebook. Son parton, Mark Zuckerberg devait alors répondre aux questions des élus canadiens mais également celles des députés issus de 12 pays, dont le Maroc.

Selon un avis de convocation de la Chambre des communes du Canada consulté par nos confrères du Desk, la délégation marocaine a été composée de quatre élus. Il s’agit de Mohammed Ouzzine (MP), Hayat El Machfou (PAM), Khalid Khalid El Boukaria (PJD) et Bolon Salek (PI). Ces élus sont respectivement affilés aux commissions de l’enseignement, de la culture et de la communication de justice, de législation et des droits de l’Homme, des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE et enfin celle des finances et du développement économique. La délégation marocaine était «la plus fournie du contingent international ; les autres pays ont pour leur part délégué un à trois élus au maximum», précise le média.

Ouzzine, seul représentant de l'hémicycle marocain ?

Mais sur les quatre députés, seul l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports aurait assisté à certaines réunions programmées sur les trois jours d’audition de cet événement. «Les trois autres membres de la délégation marocaine n’apparaissent tout simplement pas sur les vidéos des auditions que Le Desk a pu visionner», précise le média.

Regrettant l'absence ddu PDG de Facebook, Mohammed Ouzzine se contentera d'interpeller Kevin Cheng, directeur des politiques mondiales, venu remplacer Mark Zuckerberg pendant trois minutes.

«J’étais très attentifs à deux propositions de monsieur Kevin Cheng quand il présentait les enjeux de Facebook. Il disait que ces enjeux n’appartiennent pas à eux seuls de les résoudre», rappelle-t-il. L’autre point sur lequel le cinquième vice-président de la Chambre des représentants s’accorde avec Kevin Cheng est «la protection de la société des conséquences». «Mais aujourd’hui, nous parlons des troubles sociaux, car c’est ce qui nous interpelle aujourd’hui plus que jamais», déclare-t-il.

«Facebook, Twitter et YouTube se voulaient dans un premier temps une évolution numérique, au début, mais se sont transformés en révolution numérique. Une révolution des systèmes, contre les systèmes, du comportement et même une révolution de notre perception du monde.» Mohammed Ouzzine

Les conseils d’Ouzzine à Kevin Cheng et Facebook

Dénonçant au passage les risques de l’intelligence artificielle, il interpelle Facebook, l’invitant à «tenter un sursaut moral, voire une révolution morale et mettre l’accent à présent, après avoir assuré un succès fulgurant, l’attention beaucoup plus sur l’Homme que sur l’algorithme». Pour se faire, Mohammed Ouzzine lui propose de «moyenner des restrictions strictes imposées, dans un premier temps, dans un souci de promouvoir la responsabilité et la transparence».

«Nous nous demandons, d’autres parts, si vous manifestez le même intérêt lorsqu’il s’agit de discours haineux ou de désinformation dans des pays hors les zones Europe, Amérique du Nord, Chine… Nous n’expliquons pas parfois le fait de voir des jeunes, voire des enfants, lancer des vidéos fake avec des scènes obscènes et des commentaires insultants avec des gros mots.» Mohammed Ouzzine

Il clôt ses conseils en rappelant que cela provoque une «déviance de la finalité qui s’écarte - en quelque sorte- de la règle commune et de la norme sociale admise». «Nous ne sommes pas là pour vous juger, ni pour vous faire un procès, mais beaucoup plus pour vous implorer et vous invoquer à prendre nos remarques en considération», conclut-il. Une intervention qui a particulièrement déplu à certains internautes marocains sur les réseaux sociaux.

Ouzzine a montré qu'il ne lit pas les news après les scandales liés aux données personnelles, #Facebook a été obligé d'implémenter des algorithmes pour détecter les faux profiles et les fakes-news.. après pression des gouvernements et du congrès américain — Mohammed CHERIFI (@mcherifi) 30 mai 2019

Mohammed Ouzzine est également intervenu au sujet de la protection des données personnelles. Pour introduire sa question, en anglais cette fois, il met en évidence «la corrélation entre la protection (des données personnelles, ndlr) et la démocratie». «Aujourd’hui, nous devenons victimes de nos propres machines», lance-t-il, citant au passage Galilée et posant une question qu’il considère comme «éthique». «Personne ne peut légiférer en matière d'éthique, mais qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, puisque plus ce sujet impacte les gens, plus il devient difficile à cerner ?», s’est-il interrogé tel un philosophe.