Irlande : L’auteur présumé de l’assassinat d’Azzam Raguragui arrêté et placé en détention

Un garçon de 16 ans a été accusé du meurtre de l’Irlando-marocain Azzam Raguragui dans le sud de Dublin plus tôt ce mois-ci.

Le jeune homme de 18 ans a été poignardé alors qu'il se trouvait au sparc Finsbury à Dundrum, dans la banlieue de Dublin, le 10 mai. Soigné sur les lieux avant d'être transporté à l'hôpital St James, il avait succombé à sa blessure.

L'accusé, accompagné de son père et son avocat, a comparu devant le juge du tribunal pour mineurs de Dublin. Il avait été arrêté mardi à la gare de Dundrum Garda à 11h23 et inculpé à 12h14. «Après l'avertissement, il n'a pas répondu à l'accusation et a reçu une copie conforme de l'acte d'accusation en présence de son père», a précisé la police.

«En raison de la nature de l'accusation, le garçon devra faire une demande de libération sous caution devant la Haute cour», précise Irish Times. L’avocat de l’accusé a donné son accord à une demande de l'État visant à ce que le garçon soit placé en détention provisoire d’une semaine et comparaisse à nouveau devant le tribunal pour mineurs le 5 juin.

Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques d’Azzam Raguragui à la mosquée Clonskeagh de Dublin, le 17 mai dernier. Le jeune irlandais d’origine marocaine fréquentait la Ballinteer Community School et devait passer son certificat de fin d'études le mois prochain.

Ses parents, le père Abderrahman et la mère Hajiba Elouaddaf, sont originaires du Maroc et sont arrivés en Irlande à la fin des années 1990.