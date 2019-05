Maroc : Le gouvernement dit vouloir poursuivre le dialogue avec les étudiants médecins

Le gouvernement s’est dit, mercredi, disposé à poursuivre le dialogue avec les représentants des étudiants de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire en vue d’aboutir à des solutions, appelant les concernés à reprendre les études en vue de passer les examens. Cette déclaration a été faite par le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, et par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, lors d’un point de presse à Rabat.

Les deux ministres ont souligné que leurs départements ont répondu favorablement à la majorité des points soulevés dans le dossier revendicatif, notamment sur le maintien du statut juridique actuel du concours des médecins, des pharmaciens et des médecins dentaires internes, le système d’assurance maladie obligatoire, la révision à la hausse du nombre de postes de travail réservés aux titulaires d’un doctorat en pharmacie ou en médecine dentaire, ainsi que les indemnités de fonction au cours de la cinquième année de formation et de la sixième année en pharmacie et médecine dentaire.

En revanche, ont-ils poursuivi, deux points de désaccord seront activés dans deux ans, à savoir les concours de résidanat et l’ajout d’une sixième année pour obtenir le diplôme de médecine dentaire. Pour le premier point, les deux ministres ont souligné que le concours des médecins résidents ne concerne pas les étudiants mais les médecins marocains ayant obtenu le diplôme de médecine, de pharmacie ou de médecine dentaire, y compris ceux qui ont obtenu des diplômes étrangers reconnus, soulignant qu’il est impossible d’interdire aux médecins marocains de passer le concours (de recrutement) s’ils répondent aux conditions requises.

Anas Doukkali a relevé à cet effet la prochaine révision du décret 2.91.527 relatif à l’organisation de ces concours. Il évoque également l’augmentation du nombre de postes réservés au concours de résidanat, tout en renforçant sa dimension régionale.