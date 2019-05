Maroc - Belgique: Une nouvelle initiative en faveur de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes

Une enveloppe de trois millions d’euros sera allouée, sur une période de quatre ans, à la promotion de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes au Maroc, en vertu d’un projet maroco-belge.

Intitulé «Appui au développement de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc», ce projet a fait l’objet d’une convention signée, mercredi à Rabat, par le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, et l’ambassadeur de la Belgique au Maroc, Marc Trenteseau. Il vise à encourager les jeunes à l’entrepreneuriat et à assurer une plus grande pérennité économique des entreprises créées, se focalisant, dans un premier temps, sur quatre régions (Beni Mellal-Khenifra, l’Oriental, Fès-Meknès et Draâ-Tafilalet).

A l’occasion, Marc Trenteseau a mis en avant l’importance de ce projet qui favorisera l’emploi des jeunes, particulièrement dans le milieu rural, sur la base de la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse et du Plan national de promotion de l’emploi 2017-2021. Ce processus s’effectuera notamment avec l’appui les agences belges et marocaines, notamment l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et l’agence de coopération belge.