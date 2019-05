Bouskoura : La grogne des propriétaires contre le promoteur Palmeraie Développement

A une vingtaine de kilomètres au sud de Casablanca, le calme paisible de la forêt de Bouskoura est perturbé depuis plusieurs semaines par une atmosphère tendue, conséquence d’une grogne de certains habitants du projet de Palmeraie Développement. Un mouvement de protestation est ainsi né pour dénoncer des «malfaçons», des problèmes relatifs au service après-vente (SAV) ainsi que des «problèmes de gestion du syndic», selon les résidents mécontents.

C’est en 2016, avec la naissance du projet, qu’une association défendant les droits des nouveaux propriétaires a vu le jour. «C’était pour des retards de livraison et de malfaçons», nous confie Hassan*, un résidant au projet California Golf Resort à Bouskoura. «Aujourd’hui, nous sommes face à des problèmes d’une autre nature», enchaîne de son côté son voisin Nabil*. «Lorsque nous rentrons chez nous, nous découvrons certaines choses, des malfaçons assez sévèress sur la plomberie, l’électricité et même l’étanchéité», dénonce-t-il. Pis, «le promoteur laissait faire au début avant que les gens n’expriment leur ras-le-bol», poursuit notre interlocuteur.

Résidents mécontents : «Ils veulent qu’on paye et qu’on se taise !»

Des problèmes qui apparaissent clairement sur des photos et des vidéos parvenues à Yabiladi mais également partagées sur le groupe Facebook de l’association.

Mais si ces problématiques sont prises en charge actuellement par Palmeraie Développement qui reste mobilisé, les membres de l’association pointent du doigt un autre point. En effet, il y a trois ans, le promoteur était à l’origine de l’assemblée générale de la création du conseil syndical et du syndic. Aujourd’hui cependant, les membres de l’association veulent que le promoteur devienne un «copropriétaire» comme les autres. «Au fur et à mesure des acquisitions des biens, les résidents deviennent majoritaires et ils ont ainsi découvert pas mal de choses», nous explique Hassan.

«Lorsqu’on a commencé à s’installer, on a découvert que le promoteur avait placé un pion en tant que société de syndic. On a découvert que les frais du syndic sont exorbitants tout comme certaines prestations fantômes. Beaucoup de choses nous sont facturées mais ne sont pas justifiées.» L’un des résidents mécontents de California Golf Resort

«Nous déplorons une dégradation progressive, malgré les cotisations chères payées par les gens et qui se situe, pour des villas, entre 25 000 à 50 000 dirhams annuellement, en fonction des tantièmes», précise Hassan. De plus, même sur ces tantièmes, les résidents dénoncent des «calculs de base erronés». «En gros, les résidents deviennent une banque pour la société de syndic. On a demandé des comptes mais on ne les a pas eus. Ils veulent qu’on paye et qu’on se taise», dénonce son voisin Nabil.

Une publication dénonçant le problème des déchets sur le groupe Facebook des copropriétaires. / Ph. DR

Hormis «l’absence de transparence quant à la gestion du syndic», décriée par les deux résidents du projet, ils pointent aussi une «injustice totale quant aux cotisations», rappelant que le promoteur lui-même, également copropriétaire, «ne payait pas au départ, tout en déclarant l’inverse jusqu’à ce que cela ait été découvert». «L’année dernière, on a aussi découvert que ce n’était pas le conseil syndical qui signait les chèques mais plutôt Palmeraie et le prestataire, ce qui est grave. Aucun prestataire n’est sélectionné par appel d’offre», nous confie Nabil.

Le mouvement de protestation, entre la version des résidents et celle du promoteur

Suite à l’ensemble de ces problèmes, l’association a lancé récemment un mouvement de protestation. «Une grande partie des résidents ont ainsi adhéré au mouvement», nous déclare Hassan.

Ainsi, des banderoles affichant «A vendre» ont été collées sur les façades des maisons. Un moyen «à travers lequel les gens ont exprimé leur mécontentement», poursuit notre interlocuteur. Mais l’opération n’a pas échappé au promoteur immobilier, d’après ses dires. «Actuellement, dès qu’un résident met la banderole, les équipes SAV lui rendent visite», enchaîne Nabil, selon qui «un résident s’est même plaint que ces équipe l’auraient intimidé avant de lui retirer la banderole».

Entre l’association et Palmeraie Développement, le dialogue se poursuit pourtant. La première reconnaît qu’une rencontre a eu lieu avec le promoteur. «Il y a eu des avancées après que le mouvement et le promoteur a reconnu la défaillance du syndic», déclare Hassan qui dénonce toutefois l’apparition de «manœuvres dilatoires».

De son côté, Nabil rappelle que le nouveau directeur général a été nommé en 2017. «On l’a rencontré au début du mois de mai. Il a mis une task force pour le SAV et les malfaçons. On lui a donné le bénéfice du doute», déclare-t-il avant de reconnaître un retour en arrière.

L’ONG, qui organise ce jeudi 30 mai son assemblée générale et qui regroupe aujourd’hui «à peu près 200 personnes» résidentes, exige la transparence quant aux affaire syndicales, le lancement d’appel d’offre pour les prestations et le respect des copropriétaires.

Mais ce chiffre est particulièrement contesté par le promoteur immobilier. Contacté par Yabiladi, Mohamed Ben Ouda, directeur général de Palmeraie Développement, évoque «une trentaine de banderoles sur 900 biens». «C’est presque 4% seulement, ce qui n’est donc pas représentatif», nous déclare-t-il.

Palmeraie Développement, «mobilisé, non pas par pression, mais par devoir»

Le directeur général de Palmeraie Développement rappelle la mise en place d’une task force, une équipe SAV qui «fait des tournées régulières» ainsi qu’un «système informatique qui permet de suivre les réclamations des clients et assurer leur traçabilité». «Nous avons même pris en charge 10 millions de dirhams supplémentaires pour la copropriété car le syndic est défaillant et nous avons donc refait les façades et réparations des garages, tout ça car c’est notre projet et notre image de marque», reconnaît-il.

Affirmant être ouvert au dialogue, Mohamed Ben Ouda dit même être «le premier à contacter l’association pour s’asseoir avec ses membres et écouter leurs doléances». «Ils ne veulent pas résoudre le problème mais aspirent au pouvoir. Ils veulent mettre la pression sur le promoteur pour négocier», dénonce-t-il, rappelant que «certains d’entre eux habitaient dans un autre projet et avaient fait la même chose avant d’être chassés de là-bas».

Quant aux problématiques du syndic, il persiste et signe : «Le promoteur a toujours payé et c’est prouvé dans les comptes. Des fois, le montant atteint même 4 à 5 millions de dirhams», nous fait-il savoir avant de préciser qu’un bureau d’études a été mandaté pour revoir les tantièmes.

«Il faut évaluer le taux de satisfaction, tout comme l’engagement du promoteur, les délais des levées des interventions et l’accompagnement. Mais venir salir mon image, faire tout le possible pour me mettre la pression, cela est inacceptable et injuste.» Mohamed Ben Ouda

Insistant sur la transparence du promoteur et le fait qu’il «assume ses responsabilités», il minimise aussi les problèmes soulevés par les résidents, évoquant des «problèmes de société de vie». «Mais nous sommes mobilisés et nous le faisons, non pas par pression, mais par devoir», nous déclare-t-il.

Palmeraie Développement communiquant sur les actions mises en place dans le cadre de son plan d'action. / Ph. DR

Le directeur général de Palmeraie Développement dénonce aussi le refus de l’association de programmer une nouvelle rencontre avant son AG de ce jeudi. «Ils tentent d’avoir un maximum de voix pour nous faire pression, mais ce n’est plus une approche contractuelle client et partenaire», déplore-t-il.

«Si ces personnes ne sont pas satisfaites, [il peut] les rembourser», finit-il par lâcher, pointant du doigt des «manœuvres à l’approche de l’assemblée générale», du syndic. «Tout cela soit pour accéder au conseil syndical car certains ont des ambitions politiques et cherchent de la visibilité à Bouskoura, soit pour venir s’asseoir et négocier, ce que nous refusons», conclut-il.

(*) Les prénoms des résidents, ayant requis l’anonymat, ont été changés.