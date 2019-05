L'ONU rend hommage aux Casques bleus marocains

Les Nations unies rendent hommage aux contributions et sacrifices des Casques bleus marocains, déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU, ainsi qu’à leur engagement à préserver la paix et la sécurité, en particulier en Afrique, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année.

Avec plus de 2 100 soldats de la paix en uniforme déployés dans le cadre des missions onusiennes, le royaume du Maroc est «un partenaire essentiel des opérations de maintien de la paix des Nations-Unies depuis de nombreuses années», a souligné, dans un entretien à la MAP, le porte-parole du maintien de la paix de l’ONU, Nick Birnback.

Selon lui, les Casques bleus marocains sont déployés dans certaines des missions onusiennes les plus difficiles, notamment en République centrafricaine (RCA) et en République démocratique du Congo (RDC), où ils s'acquittent de «tâches clés telles que la protection des civils».

Le Maroc se classe, ainsi, au 13ème rang des pays contributeurs de troupes, a noté le porte-parole affirmant que les Nations unies sont «reconnaissants» pour le sacrifice des Casques bleus marocains, dont 43 ont perdu la vie au service de la paix. «Nous les remercions de leur engagement à préserver la paix et la sécurité internationale, en particulier en Afrique», a-t-il dit.

Actuellement, plus de 1 300 soldats marocains de la paix sont déployés en RDC et plus de 700 en République centrafricaine, a précisé le responsable onusien, soulignant que le contingent marocain opère «dans certaines des régions les plus difficiles et les plus dangereuses de ces pays».

Commémorée cette année sous le thème «Protéger les civils, protéger la paix», la Journée internationale des Casques bleus a été marquée par une série d’événements organisés vendredi dernier au siège de l’ONU à New York, pour rendre hommage aux dizaines de milliers de ses Casques bleus déployés au service de la paix à travers le monde.