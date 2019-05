Maroc : Un dispositif sécuritaire renforcé dans les espaces publics pour la fin du ramadan

A l’approche de l’Aïd El Fitr, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) envisage de renforcer le dispositif de sécurité dans les aéroports, les gares, les gares routières et les espaces publics. En effet, des instructions ont été données dans ce sens aux responsables des services extérieurs dans les wilayas de la sûreté et les arrondissements de police dans le pays.

Ainsi, l’édition du mercredi 29 mai du quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que la sécurité sera renforcée même dans les stations de bus et de tramway. Citant une source autorisée, le journal arabophone indique que la vigilance sera renforcée, d’autant plus que le trafic routier et les déplacements des personnes atteignent leur pic à la veille de la fête.

Selon la même source, reprise par Le 360, la mobilisation logistique et humaine s’effectuera en coordination avec les directions de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, tandis que la permanence policière sera assurée 24h/24 dans les sièges de la sûreté et les locaux de la police. Est également prévue une campagne d’arrestation des personnes recherchées et un ratissage des zones signalées dangereuses.