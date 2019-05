Maroc : Entretiens entre le roi Mohammed VI et Jared Kushner

Le roi Mohammed VI, accompagné par le prince héritier Moulay El Hassan, a offert, mardi, en la Résidence royale à Salé, un iftar en l’honneur de Jared Kushner, conseiller principal du Président des Etats-Unis d’Amérique, qui effectue une visite au Maroc.

Selon l’agence officielle MAP, le roi a également eu «des entretiens avec M. Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient».

«Ont pris part à cet iftar, du côté américain, M. Jason Greenblatt, représentant spécial pour les négociations internationales, et du côté marocain, le Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita», conclut la MAP.

Dans un tweet, le représentant spécial américain pour les négociations internationales, Jason Greenblatt a indiqué que le Maroc est un pays «ami et allié important» des États-Unis.

Honored to share an Iftar this evening with His Majesty King Mohammed VI, Crown Prince Moulay Hassan, FM Nasser Bourita & Jared Kushner. Thank you to His Majesty for a special evening and for sharing your wisdom. Morocco is an important friend & ally of the United States