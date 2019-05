Enseignants contractuels : Ouverture d’une enquête suite au décès d’un manifestant

Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès, lundi, d'une personne au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina à Rabat où elle a été transférée suite à sa blessure lors de la dispersion d'un sit-in de protestation des enseignants contractuels, le 24 avril dernier, annonce mardi le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat.

Dans un communiqué, le Procureur général du roi indique qu'une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet sur instructions du Parquet, ajoutant qu'il a également été décidé de réaliser une autopsie sur le corps du défunt pour déterminer la cause du décès. A la lumière des résultats de cette enquête en cours, sera prise la décision légale appropriée, conclut le communiqué.

Hier, l’AMDH et la Ligue marocaine de la citoyenneté et des droits de l’Homme (LMCDH) ont plaidé pour l’ouverture d’une enquête suite au décès d’Abdellah Hajili, grièvement blessé au niveau de la tête et du thorax, lors de la dispersion par les forces de sécurité d’un sit-in de la Coordination des enseignants tenu dans la nuit du 24 avril dans la capitale.

Après un mois passé dans le coma, le «père spirituel» des enseignants contractuels est décédé ce lundi 27 mai dans un hôpital à Rabat. Sa dépouille a été inhumé à Safi, en la présence de plusieurs membres du conseil national de la Coordination des enseignants contractuels.