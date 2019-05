Exportations d’électricité : L’Espagne veut que l’UE impose une taxe au Maroc

L’Espagne veut que l’Union européenne impose une taxe sur les exportations marocaines d’énergie, jugées issues de centrales polluantes. Cette suggestion a été formulée par le gouvernement espagnol dans une lettre envoyée à Bruxelles dans laquelle il propose la création d’une taxe européenne sur les importations d’énergie extra-communautaire provenant de centrales émettrices de CO2, indique le quotidien El País.

Cette taxe ne viserait pas seulement le Maroc, qui est passé il y a quelques mois du statut d’acheteur à vendeur d’électricité à son voisin du nord. En effet, dans sa lettre, Miguel Arias Cañete, Commissaire européen chargé de l’action pour le climat et l’énergie, répondant au gouvernement espagnol, explique que la problématique est beaucoup plus globale et concernerait d’autres pays européens, tels que les pays des Balkans et du sud-est de l’Europe.

Pour rappel, la réponse de l’Union européenne datée du mois d’avril est intervenue quelques semaines après l’éclatement de cette affaire qui suscite la polémique en Espagne. Syndicats et responsables politiques espagnols ont pointé du doigt ces importations d’électricité du Maroc dont ils estiment qu’elles sont issues de centrales au charbon polluantes, alors que la fermeture de leurs centrales et les pertes d’emplois induites sont justement dues à la pollution.

Ils pointent également une concurrence déloyale car le Maroc n’est pas soumis à la contrainte financière décidée par l’Union européenne relative aux émissions de CO2. Dans ce sens, cette dernière lettre du gouvernement espagnol souligne qu’«une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone transfrontalières cadrerait parfaitement avec l’approche traditionnelle des droits de douane adoptés par l’Union européenne», conclut le quotidien espagnol.