Pour répondre aux «détracteurs» d’Israël, le fils de Netanyahu cite Ceuta et Melilla

Habitué aux scandales et aux polémiques, Yair Netanyahu, fils du Premier ministre israélien, n’en finit pas de provoquer les musulmans sur les réseaux sociaux. Samedi, il a ainsi posté sur son compte twitter un message adressé aux «détracteurs» de son pays.

«Chers Arabes et Musulmans. Vous voulez libérer les terres arabes et islamiques occupées ? Voilà un bon début !», a-t-il écrit, joignant une carte montrant Ceuta et Melilla comme territoires occupés par l’Espagne en Afrique du Nord.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7 — Yair Netanyahu ?? (@YairNetanyahu) 25 mai 2019

De quoi irriter les Espagnols. Dimanche, le chef du parti d’extrême-droite Vox, Santiago Abascal, a réagi à ces propos. «Avant d'encourager une invasion islamiste de notre terre, vous devez au moins en savoir un peu plus sur notre histoire», a tweeté le chef du parti Vox. «L’Espagne a été envahie par les islamistes et récupérée après une reconquête de huit siècles. Vous êtes ignorant et frivole. Et vous causez de graves dommages à votre propre cause», lui a-t-il lancé.

Antes de alentar una invasión islamista contra nuestra Patria hay que saber lo mínimo sobre nuestra Historia. España fue invadida por los islamistas y recuperada tras una reconquista de 8 siglos. Eres un ignorante y un frívolo. Y haces un grave daño a tu propia causa. @ACOM_es — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 mai 2019

Mais Yair Netanyahu ne s’est pas arrêté là.

«Cher peuple espagnol, je vois que vous vous êtes tous énervés. Ceuta et Melilla sont des territoires minuscules que vous possédez de l'autre côté de la mer, sur un autre continent. Imaginez ce que nous ressentons lorsque votre gouvernement demande à Israël de renoncer à la Judée et à la Samarie (Cisjordanie), qui est le cœur du pays juif et son lieu de naissance il y a plus de 3 000 ans (consultez la Bible).» Yair Netanyahu sur twitter

Et le fils du premier ministre insréalien de proposer un «deal» à l’Espagne : «Nous arrêtons de financer les ONG dans votre pays qui appellent à abandonner Ceuta et Melilla et vous arrêtez de financer les ONG en Israël qui appellent à abandonner la Judée-Samarie.»