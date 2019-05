Ramallah : Un ftour traditionnel rassemble Marocains et Palestiniens

Tenu samedi à Ramallah, ce ftour a été marqué par la présence de responsables marocains et palestiniens, en plus de membres de la société civile / Ph. Association d’amitié palestino-marocaine

Les locaux de l’association d’amitié palestino-marocaine ont accueilli samedi, à Ramallah, un ftour traditionnel marocain, en présence de l’ambassadeur marocain en Palestine, Mohamed Hamzaoui, de son homologue tunisien Habib Ben Farah, de représentants du corps diplomatique français à Jérusalem, d’ambassadeurs de Palestine à l’étranger, du président de la Cour constitutionnelle, de juges et d’avocats diplômés au Maroc, ainsi que de jeunes issus de la communauté marocaine établie à Jérusalem et dans les villes de Cisjordanie.

A cette occasion, Mohamed Hamzaoui a réitéré le soutien du Maroc à la cause palestinienne, défendue par le roi Mohamed VI en sa qualité de président du Comité d’Al-Qods. Cité par le média palestinien Alwatan Voice, le président de l’association d’amitié palestino-marocaine, Mohamed Ziad Al-Jaabari, a quant à lui félicité le chef d’Etat et les dirigeants palestiniens ainsi que les peuples marocain et palestinien pour le ramadan, ajoutant que ce ftour collectif renforce les valeurs de fraternité entre les deux pays, tout en permettant aux Marocains vivant en Palestine de retrouver l’atmosphère de ce mois tel qu’il se vit dans leur pays d’origine.

Créée en octobre 2004, cette association a en effet pour objectif de développer amitié et coopération entre les peuples marocain et palestinien dans les domaines scientifique, culturel, social et sportif, mais aussi de renforcer les liens entre les universités des deux pays en aidant notamment les diplômés à évoluer tout au long de leur parcours de recherche.