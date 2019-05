Allô Doc #21 : Le pied diabétique et les risques d’amputation

Le diabète peut, quel que soit son type, entraîner une perte de sensibilité au niveau des pieds, voire une diminution de l’hydratation naturelle du pied. Cela peut aussi engendrer des déformations osseuses, une sécheresse et des fissures. Toute plaie potentielle devient alors indolore, avec un risque élevé d’infection, causant ainsi une gangrène ou même une amputation.

«Plusieurs personnes souffrent du pied diabétique. C’est l’une des complications les plus fréquentes chez cette catégorie de personnes», nous explique docteur Zakaria Azouazi, médecin endocrinologue, spécialiste des hormones et du diabète.

Accorder une attention particulière à ses pieds lorsqu’on est atteint de diabète

«Parmi les causes qui entraînent l’amputation du pied, on peut citer le déséquilibre du taux de glucose dans le sang. Plus le stock de glucose est élevé, plus la personne est assujettie à l’amputation du pied», met-il en garde. «Ce stock ne doit pas dépasser un taux de 7%, afin que la personne se protège contre ce risque et protège ses pieds de cette complication», enchaîne-t-il. Le docteur Zakaria Azouazi adresse aussi plusieurs conseils aux personnes diabétiques, à commencer par les chaussures portées.

«Une attention particulière doit être accordée aux chaussures. Elles ne doivent pas être trop serrées, surtout pour les personnes souffrant déjà de déformation du pied à cause du diabète. La personne doit ainsi porter des chaussures thérapeutiques spéciales. Quant aux talons, ils ne doivent généralement pas dépasser 1,5 centimètre.» Zakaria Azouazi

D’autre part, le médecin suggère aussi d’accorder une attention particulière à l’hygiène du pied. «Lorsque nous nous coupons les ongles des pieds, il faut veiller à ne pas les couper très courts et éviter de se blesser en le faisant, car ces plaies deviennent une porte pour les microbes», nous déclare-t-il.

L’endocrinologue conseille aussi aux personnes faisant leurs ablutions de bien «sécher ses pieds, surtout entre les orteils, car l’eau qui reste provoque une humidité. La peau à ce niveau devient sensible et risque de se fissurer».

De plus, «si une personne atteinte de diabète se blesse au niveau du pied, il lui est interdit de se soigner à la maison toute seule». «Elle doit impérativement se rendre chez son médecin spécialiste pour le faire afin d’éviter ce genre de complications qui peut entraîner l’amputation du pied», conclut-il.