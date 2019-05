Dans une vidéo, Didier Reynders surprend sur l’interdiction de l’abattage rituel à Bruxelles

C’est une sortie dont Didier Reynders se serait bien passé. Dans une vidéo publiée vendredi 24 mai par le chroniqueur de RTL-TVi Michel Henrion, sur ses comptes Facebook et Twitter, le ministre fédéral de la Défense s’est dit opposé à l’interdiction de l’abattage rituel à Bruxelles, alors qu'il a été interdit en Wallonie. Problème : le parti du Mouvement réformateur (MR), dont il est membre, a voté en faveur de l’interdiction de l’abattage rituel.

«On n’a jamais proposé quoi que ce soit à Bruxelles sur le sujet. (…) Je n’ai pas vu à ma connaissance d’ordonnance proposée et on n’en proposera pas», répond Didier Reynders à un interlocuteur qui l’interroge sur l’interdiction ou non de l’abattage rituel.

Exclusif: la vidéo ou sur le terrain @dreynders (Pdt #MR Bxl)dit -avant le #TractEcolo- ne pas vouloir interdire l'#AbattageRituel à Bruxelles. "Ce n'est pas avec nous que cela se fera" (1'39") ajoutant: Il n'y a pas de raisons d'avancer sur cette voie-là" (1'07") #Elections2029 pic.twitter.com/aSIaV4skPL — michel henrion (@michelhenrion) 24 mai 2019

Et d’ajouter : «Vous êtes déjà allé dans des villes wallonnes, ce n’est pas le même type de relation avec les pratiques quand on est dans une agglomération de type bruxelloise, ou quand on est dans une ville wallonne où la présence est beaucoup plus faible, où la pression est beaucoup plus forte. (…) Dans une agglomération comme la région bruxelloise, il n’y a pas de raison d’avancer dans cette voie-là.»

L’interlocuteur de Didier Reynders relance la tête de liste MR à la Chambre : «Donc, concrètement, vous ne soutenez pas l’interdiction ?» «Non», répond l’intéressé.

Didier Reynders a très vite réagi à la publication de la vidéo. Sur son compte Twitter, il a déclaré : «Je confirme que nous voulons un abattage AVEC ÉTOURDISSEMENT. Pas interdire l’abattage dans le cadre d’une fête religieuse mais bien respecter le bien-être animal.»

Pas interdire l’abattage dans le cadre d’une fête religieuse mais bien respecter le bien-être animal. — didier reynders (@dreynders) 24 mai 2019

Sur les réseaux sociaux, la vidéo, et malgré la tentative de rectificatif de Didier Reynders, a donné du grain à moudre aux adversaires du MR, et tout particulièrement le parti Ecolo. Patrick Dupriez, l’ancien coprésident vert, a ainsi estimé que «le sommet de l’hypocrisie est atteint».