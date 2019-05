Migration : L’Espagne exige de l’UE une aide annuelle pour le Maroc

A nouveau, l’Espagne plaide pour une augmentation de l’aide de l’Union européenne pour appuyer le Maroc dans sa lutte contre les réseaux d’immigration illégale. Deux hauts cadres du ministère de l’Intérieur ont transmis cette requête au directeur général adjoint à la migration au sein de la Commission européenne, Simon Mordue, lors de sa visite à Madrid le 10 mai, révèle El País.

Le quotidien affirme que les responsables espagnols ont demandé que Bruxelles garantisse annuellement un «fonds» au Maroc. Et de rappeler que cette demande rejoint une «initiative» déjà abordée par les services de l’UE concernés par ce dossier.

«Des sources européennes ont évoqué le versement de 50 millions d’euros» au profit du Maroc. Toutefois, l’Espagne souhaite une opérationnalisation rapide de ce plan «afin que Rabat s’implique dans la maîtrise des départs à partir des côtes marocaines».

Les deux cadres ont également demandé à Simon Mordue de verser «le plus tôt possible» les 140 millions d’euros promis au Maroc il y a six mois. Et de relever qu’au «grand dam des Marocains, la totalité de la somme ne leur a pas encore été transférée».

Le quotidien précise que, depuis la visite en février du roi Felipe VI au Maroc, le pays s’est engagé à freiner les départs des embarcations vers l’Espagne. Un rapport interne de la Commission européenne, auquel El País a eu accès, assure qu’en plus d’améliorer la surveillance de ses côtes et du périmètre de Ceuta et Melilla, le Maroc a procédé depuis 2018 à des retours forcés de populations subsahariennes. «Durant les années précédentes, les autorités marocaines se contentaient de les transférer vers le sud du pays, d’où ils pouvaient retourner rapidement et facilement vers la côte», explique le rapport. En revanche, «le Maroc travaille actuellement en étroite collaboration avec certains pays d’Afrique subsaharienne pour effectuer des opérations de rapatriements, principalement par voie aérienne via Casablanca», relève la même source.